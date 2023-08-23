أكد لاعب نادي الهلال والفتح السابق ماجد المرشدي أن النجم المصري لاعب فريق ليفربول محمد صلاح لن ينضم إلى فريق الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المرشدي :” أتحدى إذا جاء صلاح الاتحاد هذه الفترة، لا يزعلون الاتحاديين هذه كلمة حق لازم تتقال”.

وكشف رودي جاليتي، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، عن تفاصيل عرض الاتحاد الضخم للتعاقد مع النجم الدولي محمد صلاح.

وأشار إلى أن نادي الاتحاد قدم عرضًا ضخمًا لضم صلاح (أكثر من 100 مليون دولار) لإقناع كلوب بشكل خاص، الذي رفض فكرة وداعه حتى الآن بالسماح له بالرحيل”.