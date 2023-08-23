روى الطفل محمد بن يامن الرشيدي تفاصيل اهتمامه ورعايته لشقيقتيه ، بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو له وهو يقل أخته من المدرسة إلى المنزل بواسطة دراجته الهوائية الصغيرة
و قال محمد: أوصل أولا أختي ريم إلى المدرسة على الدراجة، وبعدها أعود وأوصل جود، ثم أذهب إلى مدرستي، والساعة 11 ظهرا أعيدهما إلى المنزل”.
فيما أضاف والد محمد : بحكم عملي منذ بداية الدراسة وأنا أعتمد على ولدي محمد في توصيل شقيقتيه للمدرسة وأثناء خروجهما يذهب ليحضرهما إلى المنزل”.
وتابع ” عرفته على الطريق السهل، لكي يحضر شقيقتيه من المدرسة إلى البيت والعكس، محمد يهتم بأخواته وأحيانا لو تأخرنا يحضر لهم الطعام من المطعم بالدراجة”.
وانتشر مقطع فيديو للطفل محمد الذي لا يتجاوز عمره ١٠ سنوات؛ خطف قلوب الكثير، حيث ظهر وهو يقل شقيقته الأصغر من المدرسة إلى المنزل، خاصة أنه بدا يكابد ليدفع الدراجة قدماً
🚲 فيديو متداول لطفل يوصل أخته للروضة بالدراجة الهوائية#السعودية pic.twitter.com/4Oc0ITJ2uz
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 21, 2023
الله يجعله عوناً و قرة عيني والديه ويحفظه لهما وهذا هو الولد الصالح
اذكر الله عليه ياايها الناس
الله يوفقه ويبارك فيه ويرزقه بر امه وابوه وأخواته
الأخ الفاضل كيناوو
اللي في سنه لاهي و ساهي بالنت و البليستيشن و قل ما ندر تجد طفل في مثل شهامته و أحساسه بالمسؤولية وهو بهذا العمر الصغير وأشهد أنه بطل و رجل بمحبته و برعايته لأخواته و عند حسن ظن ولاديه به !! كم أنت عظيم يا محمد والله يخليك لعيون ترجيك يا النشمي 🤲💗🤲
البطل بطلآ ولو كان صغيرآ
الله يحفظ أبناء جميع المسلمين …. ليس الوحيد الذي يراعي أمه و أخته و أخاه
الولد عزوة وظهر وسندلأسرته اذا كان صالحا ومدركا وأيجابيا
الله يحفظهم ويبارك فيهم
الله يحفظهم
كفو يامحمد ياعز وعزوة أبوك وخواتك
الله يطرح فيك البركة ويرفع مقامك وقدرك،يالصقر،