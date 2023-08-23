روى الطفل محمد بن يامن الرشيدي تفاصيل اهتمامه ورعايته لشقيقتيه ، بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو له وهو يقل أخته من المدرسة إلى المنزل بواسطة دراجته الهوائية الصغيرة

و قال محمد: أوصل أولا أختي ريم إلى المدرسة على الدراجة، وبعدها أعود وأوصل جود، ثم أذهب إلى مدرستي، والساعة 11 ظهرا أعيدهما إلى المنزل”.

فيما أضاف والد محمد : بحكم عملي منذ بداية الدراسة وأنا أعتمد على ولدي محمد في توصيل شقيقتيه للمدرسة وأثناء خروجهما يذهب ليحضرهما إلى المنزل”.

وتابع ” عرفته على الطريق السهل، لكي يحضر شقيقتيه من المدرسة إلى البيت والعكس، محمد يهتم بأخواته وأحيانا لو تأخرنا يحضر لهم الطعام من المطعم بالدراجة”.

وانتشر مقطع فيديو للطفل محمد الذي لا يتجاوز عمره ١٠ سنوات؛ خطف قلوب الكثير، حيث ظهر وهو يقل شقيقته الأصغر من المدرسة إلى المنزل، خاصة أنه بدا يكابد ليدفع الدراجة قدماً