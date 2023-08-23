تحدث الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا جينس ريتر عن تفاصيل تجربته المثيرة بالعمل كمضيف مع بقية طاقم الطائرة على متن طائرة Airbus A330 في إحدى رحلات طيران Lufthansa إلى الرياض من فرانكفورت .

حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة :” قمت بخدمة مسافري درجة الأعمال في رحلة الذهاب وخدمة مسافري الدرجة السياحية في رحلة العودة وذلك للتعرف شخصيًا على مستوى الخدمات ومستوى رضا العملاء على شركته دون الإفصاح عن هويتي” .

وأضاف”لقد اندهشت من مدى التنظيم المطلوب من طاقم الخدمة والمهام التي يقومون بها ، خاصة إذا لم يسير الأمر كما هو مخطط له. على سبيل المثال ، الوجبات المقدمة على بطاقات القائمة لم تكن بالضبط الوجبات المحملة على متن الطائرة”.

وتابع ” لقد كان من المثير للاهتمام تلبية رغبات الضيوف بشكل فردي، والتعامل مع الشخصيات المختلفة التي يتمتع بها كل مسافر” .

واستطرد: لقد استمتعت بكل لحظة واندهشت من مقدار ما تعلمت في هذه الساعات القليلة. سيكون عملي في المكتب بعد عودتي مختلفًا بعد الشعور بما يتم عمله على الطائرة وما يواجهه المسافر وطاقم الخدمة على متن الطائرة.