وصل التوأم السيامي التنزاني “حسن وحسين” برفقة والدتهما، اليوم الأربعاء إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قادمين من مدينة دار السلام في جمهورية تنزانيا عبر طائرة الإخلاء الطبي.

كما تم نقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن هذه المبادرات تعكس إنسانية المملكة التي بلغ مداها العالم أجمع، رافعًا الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- جراء ما يوليانه من اهتمام ودعم للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة وللعمل الإنساني بشكل عام.

وأضاف الربيعة أن البرنامج يجسد التفوق الطبي السعودي الذي يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية السعودية 2030؛ لتطوير القطاع الصحي بالمملكة ليكون في طليعة القطاعات الصحية العالمية.

فيما أعربت والدة التوأم التنزاني “حسن وحسين” عن شكرها الجزيل وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولهم إلى المملكة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظهما ويجزيهما خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وأن يديم عليها الأمن والأمان.

فيديو | وصول التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" إلى الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/nnsEpRpoxY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 23, 2023

فيديو | الفريق الطبي السعودي يحمل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" إلى سيارات الإسعاف تمهيدا لنقلهما إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية #الإخبارية pic.twitter.com/tKjc4Uf6W0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 23, 2023