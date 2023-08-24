اقتحم عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، حفل زفاف في اليمن، ليتحول الطرب إلى فزع وخوف.

ووثق مقطع فيديو لحظة اقتحام العصابة الحوثية الحفل، ليتدافع جميع الحضور في أقل من ثانية، من أجل الهروب.

وكشفت مصادر أن مسلحين حوثيين هاجموا حفل زفاف، وهددوا بإلقاء القنابل على الحاضرين بسبب الغناء و الرقص.