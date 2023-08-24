خطفت بساطة وجمال الريف الروسي والفتيات الريفيات في روسيا الأنظار إليهن.

وظهرت الفتيات في الريف الروسي بملابس عادية لم تحجب جمالهن ويقمن برعي الغنم والأبقار غير آبهات للتطور التقني المعاصر.

وبدت الفتيات الروسيات كأننا في بدايات القرن الماضي، بدون الهواتف الذكية وبدون ما يعكر الصفو ولعله إثبات أن الإنسان قادر أن يعيش بدون التطبيقات الذكية وحياة الصخب ويبدوا سعيدًا.