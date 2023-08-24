وصل ممثلي نادي ⁧‫الفيحاء‬⁩ المدير التنفيذي لكرة القدم فهد الأنصاري والمنسق الإعلامي للفريق الأول محسن الرشيدي، إلى‏ مقر الإتحاد الآسيوي لكرة القدم وذلك لحضور مراسم قرعة ⁧‫دوري أبطال أسيا‬⁩ والتي ستقام اليوم الخميس.

وتشهد النسخة 21 من البطولة بنظامها الحديث، الانتقال للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، حيث تمتد مواعيد البطولة من شهر سبتمبر 2023 حتى مايو 2024.

ومن بين 40 نادياً منافساً في دور المجموعات، فقد تم بالفعل تحديد 32 متنافساً، في حين سيتم تحديد المقاعد الثمانية المتبقية من خلال 8 مباريات في الدور التمهيدي الفاصل. وتنطلق أولى مرحلة مجموعات دوري أبطال أسيا، يومى 18 و19 سبتمبر المقبل.

وجاء تصنيف الأندية على النحو التالي:

المستوى الأول: الهلال، السد القطري، الاتحاد، بيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

المستوى الثانى: الدحيل القطري، سيباهان الإيراني، ناساف الاوزبكي، الفيحاء، نساجي مازاندران الإيرانى.

المستوى الثالث: الفيصلي الأردني، استقلال دوشنبه طاجيكستان، القوة الجوية العراقي، أهال التركمنستاني ومومباي الهندي.

المستوى الرابع: العين الإماراتي، النصر، الشارقة الإماراتي، أجمك الأوزبكي ونافباخور الأوزبكي.