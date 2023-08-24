كشفت مصادر إعلامية ، عن توقف صفقة نادي النصر لضم الدولي الغاني محمد قدوس ، لاعب وسط نادي أياكس الهولندي ، وصاحب ال22 عامًا ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

ووفقًا لقنوات الكأس القطرية ، فإن النصر قد حصل على موافقة الدولي الغاني ، للانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، إلا أن الصفقة توقفت نظرًا لعدم حصول النصر على الضمانات المالية اللازمة لتمويل الصفقة .

وشارك أن النجم الغاني ، خلال الموسم الحالي مع النادي الهولندي ، في 42 مباراة وتمكن من خلالهم من تسجيل 18 هدفًا ، كما لعب قدوس 21 مباراة دولية بقميص منتخب غانا وسجل 7 أهداف .