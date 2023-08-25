أطلقت شركة «رتال للتطوير العمراني» ، مشروع رويا النخيل، المجمع السكني المتكامل ، بمدينة الخبر ، على بعد خطوات من الواجهة البحرية ، والذي يمتد على مساحة 4986 متر مربع ، بالإضافة إلى مساحة بناء تصل حتى 17,250 مترًا مربعًا .
يُذكر أن مجمع رويا النخيل السكني ، سيحتوى على عددًا من المرافق المتكاملة كبهو ، وصالة للجلوس والاستقبال، ومساحة للأطفال، وصالة للألعاب الرياضية، وصالة متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى جلسات خارجية ومواقف خاصة.
شركة رتال للتطوير العمراني تطلق مشروع رويا النخيل، المجمع السكني المتكامل في الخبر على مساحة 4986 متر مربع، والذي يحتوي على مرافق مختلفة منها صالات رياضية ومساحات متعددة الاستخدامات، ومن المتوقع تسليم الوحدات السكنية بحلول عام 2026 pic.twitter.com/B8k6UAztlv
— مشاريع السعودية (@SaudiProject) August 24, 2023
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