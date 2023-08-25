أطلقت شركة «رتال للتطوير العمراني» ، مشروع رويا النخيل، المجمع السكني المتكامل ، بمدينة الخبر ، على بعد خطوات من الواجهة البحرية ، والذي يمتد على مساحة 4986 متر مربع ، بالإضافة إلى مساحة بناء تصل حتى 17,250 مترًا مربعًا .

يُذكر أن مجمع رويا النخيل السكني ، سيحتوى على عددًا من المرافق المتكاملة كبهو ، وصالة للجلوس والاستقبال، ومساحة للأطفال، وصالة للألعاب الرياضية، وصالة متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى جلسات خارجية ومواقف خاصة.