أدخلت شبكة قنوات “بي إن سبورتس” تغييرات في هيكلة قنواتها بجانب طرح قناة جديدة.

وتم إلغاء قنوات beIN Sports Premium، في حين سيكون الأستوديو الرئيسي على beIN Sports 1، في حين ستعرض مباريات الدوري الإنجليزي على beIN Sports 2.

وستعرض مباريات الدوري الإسباني على قناة beIN Sports 3، ومباريات الدوري الفرنسي على beIN Sports 4، ومباريات الدوري الالماني على beIN Sports 5، ومباريات البطولات الإفريقية ومختلف المسابقات الأخرى على beIN Sports 6.

وسيتم عرض بقية القنوات من 7 إلى 10 لمختلف الألعاب الأخرى اولمبياد وتنس والمسابقات الآسيوية تستمر على قنوات beIN Sports AFC 1/4، فيما تم إضافة قناة جديد beIN Sports Extra 3 لتنضم إلى beIN Sports Extra 1/2.