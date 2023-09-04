أعلن اتحاد بنما لكرة القدم في بيان وفاة المدافع جيلبرتو هرنانديز ، في حادث إطلاق نار في مدينة كولون أمس الأحد.

وقال الاتحاد في بيانه عبر منصة «إكس» ، : “يأسف الاتحاد لوفاة جيلبرتو هرنانديز ، ويقدم الاتحاد خالص تعازيه لعائلته ومحبيه وكذلك إلى أسرة نادي أتليتيكو إندبندنتي بأكملها وأسرة كرة القدم في بنما” .

وقد ذكرت وسائل إعلام محلية أن هرنانديز قتل خلال إطلاق نار في مدينة كولون كما أصيب سبعة أشخاص آخرين.

كما أعلنت الشرطة اليوم الأثنين ، عن القبض على مشتبه به في جريمة قتل لاعب كرة قدم وقعت الأحد في مقاطعة كولون.

ويُذكر أن هرنانديز صاحب 26 عامًا ، مثل فريق أتليتكو إندبندنتي دي لا تشوريرا ، المنافس في دوري الأضواء في بنما ، كما شارك مع منتخب بلاده في مباراتين .