تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن صاحب متحف، وهو يقوم يفتح علبة سلطة عمرها 48 سنة.

وظهر المواطن في المقطع وهو يقول: “تم تضمين علبة السلطة في مشروع وجبات التغذية المدرسية”،مُشيرًا إلى أن تاريخ الإنتاج يعود إلى عام 1978.

وقام المواطن بفتح العلبة وأظهر أن السلطة تحتوي على خضار مثل البازلاء والذرة والفاصوليا وقطع من اللحم.

وأوضح أن هذه الوجبة تم تصنيعها في ألمانيا بمعايير عالية جدًا، وأن معدن الألومنيوم يحافظ على جودة المحتوى.

وأبدى الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو إعجابهم برائحة الطعام، مؤكدين أنها لم تتغير وأنه لا يزال طازجًا.