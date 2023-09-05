أوضح لاعب الاتحاد السابق مناف أبو شقير تمنياته أن يصل فريق الاتحاد إلى نهائي كأس العالم للأندية، خلفا لفريق نادي الهلال كما فعلها سابقا.

يذكر أن قرعة كأس العالم للأندية أوضحت أن الفائز من الاتحاد و الفريق النيوزلاندي أوكلاند سيتي، سيلتقي بالنادي الأهلي المصري في ربع النهائي، وإن وصل لنصف النهائي فسيكون عليه مواجهة بطل أمريكا الجنوبية.

والجدير بالذكر أن الهلال تأهل لنهائي كأس العالم للأندية في البطولة التي استضافتها المغرب، بعد فوزه على الفريق البرازيلي فلامنجو 3/2.