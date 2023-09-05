علق الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد، على مشاركة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وصرح كريم بنزيما، عبر قناة “scc”: “أنا لا أعد الجماهير بأي شيء، نحاول تقديم الأفضل بالنسبة لنا وننتظرهم أن يساندوننا في المباريات التي تقام في كأس العالم للأندية”.

وأضاف: “بطولة قوية بها العديد من الأندية التي لديها خبرة كبيرة وأسماء كبيرة، نريد أن نقدم أنفسنا بشكل جيد في هذه البطولة ونذهب إلى أبعد مدى”.

وقال كريم بنزيما: “لدي خبرة في كأس العالم للأندية وسنعمل عليها بكل قوة خاصة وأنها تقام في ملعبنا وأمام جماهيرنا”، معلقًا على ارتدائه للثوب السعودي “جميل”.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد مع نظيره أوكلاند سيتي، في مباراة افتتاح البطولة يوم 12 ديسمبر المُقبل، ويواجه الأهلي المصري الفائز من بين الفريقين؛ وذلك يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر.

وأقيمت مراسم سحب قرعة المونديال، اليوم الثلاثاء، في مدينة جدة، للبطولة المقرر إقامتها في المملكة خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل بمشاركة 7 أندية.