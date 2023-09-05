ظهر قرد بابون بأحد أحياء مدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، متجولا في الشوارع ما أثار مخاوف الأهالي.

ومن جانبه قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إن الفرق الميدانية التابعة للمركز تعمل على متابعة الأمر إذ يعمل على معالجة الوضع والسيطرة على الحيوان.

وأوضح المركز أن وجود القرود في مدينة الرياض ناتج عن عمليات البيع والاقتناء غير النظامي لهذا الكائن البري.

وأكد المركز على حظر بيع أو اقتناء الحيوانات الفطرية بدون ترخيص لمخالفته نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مع ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة من هذا النوع.