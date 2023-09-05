أعلن نادي الشباب، مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد رسمياً مع الدولي المغربي رومان سايس.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب، مقطع فيديو معلنا إتمام الصفقة بتعليقه: “مازال مازال قائد أسود الأطلس شبابي”.

يذكر أن رومان سايس شارك في 75 مباراة مع منتخب المغرب وسجل هدفين وشارك في كأس العالم الأخيرة التي شهدت تألق أسود الأطلس وبلوغهم نصف نهائي المونديال.