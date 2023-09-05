أثار مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي يعقوب بوشهري الجدل، بعد تصريحاته عن تسبب البنات في كل مشاكل الكون، مشبها الأمر بسيدنا آدم عليه السلام وحواء.

وقال بوشهري: “كل مشاكل الكرة الأرضية بسبب البنات، الحريم مصيبة، كل مشاكل العالم بسببهم حتى ابونا ادم طلع من الجنة عشان حواء”.

وتسببت تصريحات بوشهري في توجيه الانتقادات له من قبل بعض النشطاء، فيما رد أحدهم قائلا: “الشيطان سبب خروج سيدنا آدم من الجنة وليست حواء”.

وكان يعقوب بوشهري أثار جدلاً كبيراً في وقت سابق، بعد إعلانه عن رغبته في الزواج من زوجة صالحة وبأنه لم يعد يهتم بالجمال الخارجي، وذلك بعد فترة من انفصاله عن خبيرة التجميل فاطمة الأنصاري.