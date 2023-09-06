في مشهد طريف التف العشرات من الأشخاص بحي منفوحة ، أحد الأحياء الشعبية بالرياض؛ حول فتاة لالتقاط الصور التذكارية معها، بعدما اعتقدوا أنها شخصية مشهورة
وتهافت عدد من سكان الحي حول الفتاة الغريبة معقتقدين أنها ممثلة وحضرت لتصوير مشهد فني بالحي الشعبي، وهي ليست كذلك.
وظهر أحد عمال النظافة وهو يتحدث مع الفتاة ويطلب منها التقاط صورة سيلفي للذكرى، وما زاد الأمر غرابة هو أن الفتاة وافقت وعاشت الأجواء وسط حالة مغلفة بالإثارة والضحك.
يجي منها
وين الطرافه فيه؟
يقول عنوان الخبر “مشهد طريف” و أنا أقول “مشهد سخيف” و شتان من الطريف و العفيف 😤😡😤
يبدو ان سكان الحي من العماله
أتمنى إعتقال عامل النظافة وسجنه وسجنها هي الأخرى لأنها لم ترفض التصوير فهو لم يؤدي وظيفته والحاره كلها زبايل
مادامها تكشفت وكشفت وجهها فمقدارها عمال النظافة ما متزوجها إلا عامل نظافة هذا مقدارها سبحان الله اللي أهانها وأعز دينه الرجل المسلم يتعفعفون منه ويتهمونه في شرفه ونهايتهم في حضن عامل نظافة مهانات منهانات