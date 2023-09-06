في مشهد طريف التف العشرات من الأشخاص بحي منفوحة ، أحد الأحياء الشعبية بالرياض؛ حول فتاة لالتقاط الصور التذكارية معها، بعدما اعتقدوا أنها شخصية مشهورة

وتهافت عدد من سكان الحي حول الفتاة الغريبة معقتقدين أنها ممثلة وحضرت لتصوير مشهد فني بالحي الشعبي، وهي ليست كذلك.

وظهر أحد عمال النظافة وهو يتحدث مع الفتاة ويطلب منها التقاط صورة سيلفي للذكرى، وما زاد الأمر غرابة هو أن الفتاة وافقت وعاشت الأجواء وسط حالة مغلفة بالإثارة والضحك.