تستمر أعمال تنفيذ مشروع بوابة المدينة المنورة ، حيث تم اكتمال الهيكل الإنشائي للمشروع ، والذي يعد أحد مشاريع شركة المعرفة الاقتصادية بجوار محطة الحرمين .

ويجري العمل على تنفيذ الواجهات الخارجية للمشروع ، حيث سيضم برج فندقي ومحطة للحافلات ومول يعتبر أحد أكبر مساحات التسوق والترفيه القادمة للمدينة المنورة .

ويُذكر أنه تم الاستعانة في تصميم مشروع بوابة المدينة المنورة ، بمصممين عالميين ذوي خبرة في مجال تصميم المشاريع المماثلة وفقًا للمعايير الدولية لتطوير المناطق المرتبطة بمحطات القطارات .