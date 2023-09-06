اليوم الاربعاء الموافق ٢١ /٢ /١٤٤٥/ هو أول أيام فصل الخريف والصفري والاشراط واول نجومه.

نجم الجــبــهـة (الأشرط /الصفري )

يشــــرق نجم الجبهه عند الساعة 4:30 فجراً

وبتاريخ 6-9 -2023 من كل عام ميلادي

ويعتبر المنزلة الاول من منازل فصل الخريف وفترة الصفري.

وهو النجم الوحيد عدد أيامه 14 يوما

واما باقي النجوم فعدد أيامها 13 يوم.

الوصف: يتكون من أربعة كواكب نيرة خلف الطرفـة

من بــــرج الأســـــد وهي جبهة الأسـد

يتميز هذا النجم بهبوب الرياح الجنوبية الشرقية المحملة بالأبخرة القادمة من بحر العرب والتي بدورها تكون السحب

الممطرة ونوأها نادر ونافع وقد تنتج عنها أمطار غزيرة

على بعض المناطق الساحلية للخليج العربي

وقد قيل في نوأها : ما متلأ وادي من الجبهه إلا أمتلأ عشباً

الموقع الفلكي :

تقع بين منزلة الطرفة في الجنوب الغربي ، وبين منزلة الزبرة في الجنوب الشرقي ، والجميع في برج الأسد .

شمال خط الاستواء السماوي .

وأفضل وقت لرؤيتها مساء أشهر فصل الربيع من شهر آذار ( مارس ) .

المميزات الفلكية :

جبهة الأسد ، وهي أربعة نجوم نيرة خلف الطرف ، معترضة من الجنوب إلى الشمال ، وبين كل نجمين منها قبس الذراع .

الثلاثة الشمالية منها تشكل سطرا معوجا ، اثنان منها من القدر الثالث ، وأوسطها من القدر الثاني ، وقد عدل إلى الشرق .

فهي لذلك على شكل مثلث مستطيل القاعدة ، قصير الساقين .

والنجم الجنوبي منها ؛ أزرق اللون ، يشوبه بياض ، مضيء جداً ، من القدر الأول ، يسمى ( قلب الأسد )

وأصحاب الصور يجعلون الجبهة على كتف الأسد ‏.‏

قال الشاعر :

إذا رأيت انجماً من الأسد جبهة أو الخراة والكتد .

ونجوم ( منزلة الجبهة ) جزء من مجموعة نجوم برج الأسد .

وبرج الأسد على صورة أسد في وسط السماء ، فمه مفتوح إلى النثرة ، وعلى رأسه نجوم مضيئة ، والطرف على عنقه .

والجبهة على صدره ، وقلبه النجم الجنوبي المضيء من النثرة ( قلب الأسد ) ، وهو عظيم النور .

وقد تصور الأقدمون نجوم هذا البرج على هيئة الأسد المتميز برأسه المرفوعة ، وقدمه الممتدة إلى

الأمام ، وذيله المدبب .

وعند مختلف الأمم السابقة من كلدانيين ، وهنود ، وفراعنة ، عرفت باسم ( الأسد )

ويعتبر اسم هذا البرج ، وبرج الاسد ، أقرب الأسماء إلى أشكالها من بقية أسماء وأشكال البروج .

ويتكون هذا البرج من النجوم التالية :

نجمي الطرفة ( طرف الأسد )

نجوم نوء الجبهة ( جبهة الأسد )

نجمي نوء الزبرة ( كاهل الأسد )

نجم الصرفة ( ذنب الأسد ) أو قنب الأسد

وأشهر هذه النجوم هو نجم قلب الأسد ( المليك ) ، وهو أحد مجموعة نجوم منزلة ( الجبهة )

الظواهر الطبيعية :

– يبرد فيها الجو ليلا ، مع استمرار الحرارة المرتفعة وسط النهار .

– يبدأ فيها الجو بالاعتدال ، وتنخفض الحرارة عما كانت عليه سابقا ، خصوصا وقت الصباح والمساء .

– الرياح في عمومها تهب من الجهتين الشرقية ، والجنوبية الشرقية .

– نوؤها نافع ، ومحمود ( باذن الله تعالى )

قالت العرب

ما امتلأ واد من نوء الجبهة ماء إلا امتلأ عشبا .

– تقل فيها الغيوم .

– تنخفض فيها الرطوبة .

– يبلغ فيها متوسط درجة الحرارة الصغرى ( 25 درجة مئوية )

– يبلغ فيها متوسط درجة الحرارة الكبرى ( 42 درجة مئوية )

– يبلغ طول النهار في أولها ( 12 ساعة و 31 دقيقة )

– يبلغ طول الليل في أولها ( 11 ساعة و 29 دقيقة )

– يستمر فيها الليل بأخذ خمس درجات من النهار ( 21 دقيقة ) حتى يبلغ طوله في نهاية منزلة الجبهة ( 11 ساعة و 50 دقيقة )

– فيها نضج الليمون .

– فبها هجرة طيور ( القمري )

– فيها بداية هجرة الكرك الصغير .

المظاهر البشرية :

– المنزلة الأولى من منازل فصل الخريف .

– تعرف عند العامة باسم ( الأشراط ) .

– فيها بداية فصل الخريف على مذهب الفلاحين .

– ينهى فيها عن النوم ليلا تحت أديم السماء .

– يتم فيها صرام النخيل .

– تشتل فيها الأشجار .

– يشتل فيها الخس .

– يكثر في آخرها خراف التمر .

– يقلع فيها فسائل النخيل .

– تستمر فيها الزراعات الخريفية المبكرة ، والعروات المبكرة من الخضروات ، والورقيات ، والدرنيات .

– تنشر فيها الملابس الصوفية .

يزرع في منزلة الجبهة :

– فسائل النخيل .

– البرسيم .

– الشعير .

– الذرة البيضاء .

– الخيار .

– الملفوف .

– البطاطا الحلوة .

– القرعيات ، والكوسة .

– الفاصوليا .

– البصل ، والفلفل ، البصل الأخضر ، الكراث .

– زهرة القرنبيط .

– البطاطس .

– اللفت ، والفجل ، الشمندر ، الجزر .

– السلق ، اللخنة .

– السبانخ ، والبقدونس ، والكراث ، الجرجير ، الخس .

– الطماطم ( زرعة خريفية ) مع ملاحظة جعلها في موضع دافئ .

– الأشجار .

– نباتات الزينة .

كما يتميز بهجرة الطيور مثل القمري والصفارة والدخل والخضيري والتي تقدم إلينا من المناطق الشمالية البارده .. ولمعرفةوقت دخول الانواء والنجوم فوائد كثيره جدا ومنها . معرفة أوقات نزول الأمطار، فاستعان به المزارعين والفلاحين بمعرفة وقت نزول المطر لوضع البذور في أراضيهم، والبّحارين لمعرفة مواسم الصيد والسفر. معرفة أوقات الحر والبرد. استرشد به عرب الصحراء في معرفة الإتجاهات.