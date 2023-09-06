أثار أحدث ظهور للاعلامية الإماراتية رؤى الصبان تفاعلًا كبيراً، حيث خطفت أنظار متابعيها بإطلالتها الأنيقة البسيطة
وظهرت الصبان في أحد الأماكن العامة بشعر منسدل وميك أب بسيط، مما جعلها تبدو أكثر جمالًا وطبيعية.
وأشاد متابعو الصبان بجمال الإعلامية الإماراتية لافتين إلى أنها من القليلات التي لا زالت على طبيعتها دون خضوع لعمليات تجميل.
يذكر أن الإعلامية رؤى الصبان متزوجة من الإعلامي حمود الفايز، وأنجبا طفلهما الأول سلطان في مطلع عام 2023.
من جد الملحوس
الحلق ماركة فان كليف المعروفه
اما كوتون فهي ماركة ملابس تركيه
اللي مايعرف شيء لايتفلسف
هذي يبي لها زوج يركضها ركض الاعلامي هذا شكله بارد
🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️
شحم و لحم و بيض !! 🤔 شدعوة داخل مزرعة دواجن و أبقار 😂😂🤣😂😂
أنت لذيذ أيها الفتى الشقي 🤣👍🤣
تحياتي واشواقي ابوكبوس : لاتلومنا نحب الشحم واللحم والطش والرش والبيض مفقش 😁
أخوي بعيد المدى قلبك فضيخ و خضر و هواوي 😂😁😂 أعقل قبل لا أبلغ عليك هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر رحمة الله عليها 😂😁😂
هبره 😎
أفضل شي شفته في الصورة العلامة التجارية لماركة حلق أذنها “كوتون” “KOTON” 👍