أثار أحدث ظهور للاعلامية الإماراتية رؤى الصبان تفاعلًا كبيراً، حيث خطفت أنظار متابعيها بإطلالتها الأنيقة البسيطة

وظهرت الصبان في أحد الأماكن العامة بشعر منسدل وميك أب بسيط، مما جعلها تبدو أكثر جمالًا وطبيعية.

وأشاد متابعو الصبان بجمال الإعلامية الإماراتية لافتين إلى أنها من القليلات التي لا زالت على طبيعتها دون خضوع لعمليات تجميل.

يذكر أن الإعلامية رؤى الصبان متزوجة من الإعلامي حمود الفايز، وأنجبا طفلهما الأول سلطان في مطلع عام 2023.