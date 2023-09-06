أكد لاعب الاتحاد كريم بنزيما أن وجوده بالمملكة يشعره وكأنه في منزله، وكان بنزيما تألق بالثوب، أثناء قرعة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت في جدة.

يذكر أن بنزيما كان قد صرح بتقديم الأفضل هو وفريقه، وأنه ينتظر حضور الجماهير لهذه البطولة القوية، والتي سيكون بها أندية كبيرة وبارزة.

وأشاد بفريقه الاتحاد، وأن به أسماء قوية، وأعرب عن تمنيه بتحقيق انتصارات كثيرة في البطولة.