أكد لاعب الاتحاد كريم بنزيما أن وجوده بالمملكة يشعره وكأنه في منزله، وكان بنزيما تألق بالثوب، أثناء قرعة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت في جدة.
يذكر أن بنزيما كان قد صرح بتقديم الأفضل هو وفريقه، وأنه ينتظر حضور الجماهير لهذه البطولة القوية، والتي سيكون بها أندية كبيرة وبارزة.
وأشاد بفريقه الاتحاد، وأن به أسماء قوية، وأعرب عن تمنيه بتحقيق انتصارات كثيرة في البطولة.
أكد لاعب الاتحاد كريم بنزيما أن وجوده بالمملكة يشعره وكأنه في منزله،
سلامات يابن زيما، اللي يجهلك بيقول انك جايهم مسير،واللا إن الربع عازمينك على تيس يالطيب.
عطني راتبك الشهري وذبني في الصومال بتصير احلى عيشه
أشعر وكأني في منزلي
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👍👍👍👍
اهااااااااااا بدينا في الفقش والبكش 😂😂