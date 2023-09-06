في واقعة غريبة من نوعها، كرمت الحكومة الإسبانية عن طريق الخطأ النجمة إيفانا إيكاردي، شقيقة لاعب كرة القدم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وذلك بدلًا من القائدة الفائزة بكأس العالم للسيدات إيفانا أندريس بمنحها وسام الاستحقاق الرياضي الملكي.

وأبدى المجلس الوطني للرياضة في إسبانيا، اليوم الأربعاء، “أسفه الشديد” موضحا أن ما حدث “خطأ بشري”.

وتم إجراء تصحيح في نسخة اليوم الأربعاء، من الجريدة الرسمية لتكريم إيفانا التي رفعت كأس العالم للسيدات لأول مرة لإسبانيا في أستراليا ونيوزيلندا، الشهر الماضي.