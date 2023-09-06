كشفت مصادر أن نادي الفتح وقع مع المهاجم جورج دجانيني لاعب نادي الشارقة الإماراتي الحالي والأهلي سابقا.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد العجلان “‏الصفقة اكتملت نادي ‎الفتح وقع مع المهاجم دجانيني”.

والجدير بالذكر استدعي دجانيني لأول مرة لصفوف منتخب الرأس الأخضر في نهاية عام 2011، وسجل أول أهدافه الدولية يوم 16 يونيو 2013 ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2013 أمام منتخب مدغشقر.