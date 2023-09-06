سجل لاعب المنتخب الوطني الأولمبي مصعب الجوير، هدفا بطريقة رائعة في مرمى منغوليا، اليوم الأربعاء، ضمن تصفيات كأس أمم آسيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ،والتي انتهت بفوز الأخضر 3-1.

وكان منتخب منغوليا سجل الهدف الأول في المباراة عن طريق ركلة جزاء، ليسجل الجوير هدف التعادل للمنتخب الوطني في الدقيقه 87 بعد دخوله بـ10 دقائق.

وسجل هدف الأخضر الثاني، عبدالله رديف في الدقيقة 90+9، ومحمد مران سجل الهدف الثالث.