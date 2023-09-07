أظهر مقطع فيديو نادر فسحة مدارس الرياض عام ١٩٩١م أي قبل ٣٢ سنة.
وكشف الفيديو، عن الطلاب وهم يجتمعون حول موائد الطعام أثناء الفسحة في مدارس الرياض، فيما وقف آخرون يطلبون طعامهم من محضري الطعام بالمدرسة.
فسحة مدارس الرياض #الرياض عام ١٩٩١م قبل ٣٢ سنة
من منكم درس فيها؟ pic.twitter.com/NThZOZ4GFh
— #عاشق_الماضي (@asheq_madi) September 5, 2023
متاكدين هذي عندنا بالسعوديه
اتوقع مدارس خاصه
حنا مانعرف الا المقصف ويصفر الاستاذ نهاية الفسحه وحنا نزاحم على الشباك ولا يمديك تشتري سندويشة الجبنه السايل ولا عصير ربيع
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