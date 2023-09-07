أظهر مقطع فيديو نادر فسحة مدارس الرياض عام ١٩٩١م أي قبل ٣٢ سنة.

وكشف الفيديو، عن الطلاب وهم يجتمعون حول موائد الطعام أثناء الفسحة في مدارس الرياض، فيما وقف آخرون يطلبون طعامهم من محضري الطعام بالمدرسة.