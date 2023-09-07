أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين.

وأوضحت أن الوظائف المطلوبة على رتبة ( أستاذ مساعد- أستاذ مشارك- أستاذ)، عن طريق التعاقد.

وأضافت أنه لابد من توفر الشروط المعلن عنها بالكليات التالية (الإعلام والاتصال والطب والهندسة والعلوم والاقتصاد والعلوم الإدارية وعلوم الحاسب والمعلومات).

ويمكن التقديم عليها ابتداء من ١٤٤٥/٢/٢٢هـ وحتى تاريخ ١٤٤٥/٢/٢٨هـ عن طريق بوابة التقديم الإلكتروني بالجامعة.

وطريقة التقديم تتم من خلال الرابط التالي:هنا