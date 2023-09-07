أكدت مصادر أن إدارة الأهلي إلى جانب جهات رياضية رسمية ومكاتب قانونية دولية كبرى لإلغاء العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن منعه من التسجيل، وهو القرار الصادر من فيفا والمعلق مؤقتاً من قبل محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)، الأمر الذي جعل الأهلي يسجل لاعبيه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعمل المسؤولون في النادي الأهلي وكذلك جهات قانونية رياضية فاعلة داخل وخارج المملكة على دراية بأسباب المنع من أجل إلغاء القرار، وسط صعوبات تواجههم في سبيل النجاح وتحقيق هدفهم.

وعوقب الأهلي بقرار غرفة فض المنازعات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لصالح اللاعب لويس غرابان، والقاضي بسداد إجمالي مبلغ يصل لمليون ومائتي ألف دولار أميركي، وعقوبة رياضية بإيقاف النادي عن التسجيل لفترتين نظاميتين

وأشارت مصادر إلى أن اللاعب مختار علي حصل على الضوء الأخضر لانتقاله من المسؤولين في نادي النصر وذلك برغبة من اللاعب.

وأفادت مصادر في النادي الأهلي بأن الألماني ماتياس يايسله، أبدى رغبة أكبر في الحصول على خدمات اللاعب علي الحسن أو اللاعب فيصل الغامدي من نادي الاتفاق، وما زال المسؤولون ينتظرون قرار المدرب النهائي تجاه مختار علي.