أظهر مقطع فيديو حديث أحد أساطير الكرة السعودية اللاعب خالد مسعد لاعب ناديي الاتحاد والأهلي السابق.

ووثق مقطع الفيديو لحظة ممارسة اللاعب خالد مسعد لعبة كرة القدم في إحدى الشوارع البسيطة مع عدد من الشباب.

وكان اللاعب خالد مسعد قد حصد كأس أمم آسيا للمنتخب السعودي قبل ذلك، كما مثل ناديي الاتحاد والأهلي.