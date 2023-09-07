أظهر مقطع فيديو حديث أحد أساطير الكرة السعودية اللاعب خالد مسعد لاعب ناديي الاتحاد والأهلي السابق.
ووثق مقطع الفيديو لحظة ممارسة اللاعب خالد مسعد لعبة كرة القدم في إحدى الشوارع البسيطة مع عدد من الشباب.
وكان اللاعب خالد مسعد قد حصد كأس أمم آسيا للمنتخب السعودي قبل ذلك، كما مثل ناديي الاتحاد والأهلي.
هذي قديمة ومن سنوات والاعب عايش مع اهله وهذا الحي قديم وتم ازالته مع الاحياء العشوائية بجدة
قلت لكم وما زلت اقول صدى مبتدئة بنقل الاخبار وعايشه على ذكرى المنتديات نقل ونسخ ولا فيها مصداقية
هذي لقطه قديمه
من 3 سنوات
التصوير في حارة غليل
قبل الإزاله
شوف الدكاكين والابواب الزرقاء القديمه
عموما الله يسعده
خالد مسعد
وين مايكون
⚽⚽⚽⚽
💕💕💕💕
👍👍👍👍