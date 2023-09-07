أعلن نادي الاتفاق ، اليوم الخميس ، عن تعاقده رسميًا مع المدافع راضي العتيبي ، مدافع نادي الحزم ، وصاحب الـ23 عامًا ، قبل غلق باب الانتقالات اليوم .

ونشر نادي الاتفاق على حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، تغريدة يعلن فيها عن انضمام اللاعب إلى الفريق ، قائلاً :”فارس جديد ينضم إلى كتيبة النواخذة ، راضي ‎العتيبي اتفاقي حتى عام 2027″ .

يُذكر أن العتيبي انضم إلى نادي الحزم ، عام 2021 ، وقد انتقل إلى صفوف القادسية على سبيل الإعارة خلال موسم 2021-2022 ، كما شارك مع الحزم في 5 مباريات خلال الموسم الحالي ، حيث كان عنصر أساسيًا في صفوف الحزم .