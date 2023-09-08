أوضح الدكتور بكر الحسيني استشاري جهاز هضمي الأطفال ، عن دخول طفل إلى العناية المركزة ؛ نتيجة تساهل الوالدان بطعامه.

وقال الحسيني في مقطع فيديو:”اليوم جاءت حالة في الطوارئ ، طفل عنده 8 سنوات يرجع دم ، هذا الطفل جاني قبل 6 أشهر وكان يشتكي من ألم متكرر في منطقة البطن ، مضيفًا أن بعد الفحوصات والمنظار ، اتضح أن طفل يعاني من قرحة بالمعدة” .

وأكد الحسيني أن سبب القرحة يرجع إلى الأكل الغير صحي للطفل ، حيث كان يأكل أشياء غير جيدة تمامًا ، نصحناه وأعطناه التوجيهات والأدوية اللازمة ، ولكنه لم ينفذ التعليمات”.

وأشار إلى الطفل بدأ يرجع إلى الأطعمة الغير صحية مثل الشيبسي و والمشروبات الغازية والفلفل والحلويات الحامضة ، مضيفاً أن هناك نوع من الحلويات الحامضة كان الطفل يأكل منه حوالي 4 حبات يوميًا .

وقام الوالدان بالتساهل مع الطفل في طعامه ، نظرًا لأنه طفلهم الوحيد ، وجاء الطفل اليوم وهو يرجع دم ، وبعد المنظار ، اكتشفنا أن المعدة تنزف دم من كل مكان ، نتيجة الطعام الغير صحي وخاصة الأحماض والمشروبات الغازية ، ليدخل بعدها إلى غرفة العناية المركزة.

وجه الحسيني نصيحة لكل الأباء والأمهات بعد التساهل في طعام الأطفال ، مؤكدًا على الحرص على تنظيم دورية الطعام للأبناء .