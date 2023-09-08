كشف الدكتور عاطف بصاص ، استشاري أول جراحة السمنة والمناظير ، عن تأثير إبر التخسيس على الكلى .

وقال بصاص :” تأثير الإبر على الكلى ، يرجع إلى أنها تجعل الإنسان يشعر بالغثيان وعدم قدرته على شرب الماء بطريقة كافية ، مشيراً إلى ، أن جسمنا يحتاج إلى لترين ونصف من الماء يومياً ، ولا ننسى أننا في جو حار ، والجسم يحتاج إلى كمية مضاعفة” ، وفقًا لحديثه مع قناة «روتانا خليجية» .

وتابع :”إذا المريض أصبح لديه غثيان وقئ ، فممكن طول النهار ، لا يأخذ إلا نصف لتر أو لتر من الماء ، وهذا يعتبر قليل جداً بالنسبة للكلى” .

وختم حديثه: تأثير الإبر لا يؤثر من يوم أو يومين ، لكن إذا تم أخذها على مدار من 4 إلى 6 أسابيع ، فقد تؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي أو شبه فشل كلوي ؛ نظرًا لقلة السوائل التي تأتي إلى الكلى.