تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫01260 مقابل الريال الواحد 0٫24923

الدولار: 3٫75097 مقابل الريال الواحد 0٫26660

درهم إماراتي: 1٫02124 مقابل الريال الواحد 0٫97920

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76273

دينار أردني:5٫29580 مقابل الريال الواحد 0٫18883

دينار كويتي: 12٫15888 مقابل الريال الواحد 0٫08225

الريال القطري:1٫03020 مقابل الريال الواحد 0٫97068

الدرهم المغربي:0٫36910 مقابل الريال الواحد 2٫70930

الجنيه المصري: 0٫12139 مقابل الريال الواحد 8٫23795