تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫01260 مقابل الريال الواحد 0٫24923
الدولار: 3٫75097 مقابل الريال الواحد 0٫26660
درهم إماراتي: 1٫02124 مقابل الريال الواحد 0٫97920
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76273
دينار أردني:5٫29580 مقابل الريال الواحد 0٫18883
دينار كويتي: 12٫15888 مقابل الريال الواحد 0٫08225
الريال القطري:1٫03020 مقابل الريال الواحد 0٫97068
الدرهم المغربي:0٫36910 مقابل الريال الواحد 2٫70930
الجنيه المصري: 0٫12139 مقابل الريال الواحد 8٫23795
امي الله يحفظها عليه دين خمسون الف ريال والاتمنا اقبل امير عسير