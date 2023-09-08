علّق الناقد الناقد الرياضي محمد الشيخ، على صفقات الهلال والنصر الأخيرة بالإضافة إلى الأهلي والاتحاد .

وقال الشيخ خلال مداخلة على برنامج أكشن مع وليد :” كنا نقول إن الهلال قام بأقوى صفقات لكن بعد إضافات النصر الأخيرة أصبح فريق مخيف وتحول تحول خطير جدًا سواء في الأداء أو التكتيك “، مُشيرًا إلى أن الهلال والنصر يكادوا تساووا في نوعية الاستقطابات .

وأضاف :” يليهم الأهلي الذي قام بعمل فريق جديد ويحتاج إلى وقت للانسجام ثم يأتي ⁧‫الاتحاد‬⁩ .”

ومن جانبه علّق الناقد الرياضي والمدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد حامد البلوي، على صفقة انتقال فيصل الغامدي من الاتفاق إلى الاتحاد .

وقال البلوي :” لاعب مميز ومستقبل للاتحاد وبالنسبة لي هي صفقة كبيرة للمستقبل بالإضافة إلى المجموعة الموجودة والمحافظة عليها”، لافتًا أنه يستحق المبلغ الذي دفع .