كشفت تسريبات خرجت من صحيفة فرانس فوتبول أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يستعد لرفع “الكرة الذهبية الثامنة” في مسيرته الكروية.

وأشارت صحيفة “ميرور” البريطانية إلى أنه من المتوقع أن يتوج ميسي بالكرة الذهبية لعام 2023، في وقت لاحق من هذا الشهر بعد تسريب الفائزين بجائزتي الذكور والإناث لعام 2023.

ولفتت إلى أن عددًا من صحفيي “فرانس فوتبول” المجلة المسؤولة عن منح تلك الجائزة، تواصلوا مع مميسي وأبلغوه بفوزه.

وقالت الصحيفة: “ليونيل ميسي سيفوز بالكرة الذهبية الثامنة بعد نجاحه في قيادة الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم”.

وأضافت : “فشل ليونيل ميسي في الفوز بالكرة الذهبية في عام 2022، ولكن بعد قيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر، من المقرر أن يستعيد نجم إنتر ميامي الجائزة”.