أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو، اليوم الأربعاء، أن بطولة كأس العالم 2034 ستكون في قارة آسيا.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم اعلن نية المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.