كشف رودريغو لاسمار طبيب منتخب البرازيل عن التشخيص المبدئي لإصابة النجم نيمار دا سيلفا مهاجم نادي الهلال، خلال مواجهة أوروغواي التي إقيمت صباح اليوم الأربعاء .

وغادر نيمار ملعب المباراة قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، بعد تدخل عنيف مع لاعب أوروغواي ، وسط بكاء شديد، خاصة أنها جاءت على مستوى الركبة.

وصرح رودريغو عن إصابة نيمار قائلًا: “التشخيص المبدئي لإصابة نيمار هو التواء كبير في ركبته اليسرى وسيخضع للمزيد من الفحوصات ، لافتاً إلى خلال الـ 24 ساعات المقبلة، كل شيء سيتضح، من ناحية استجابة الركبة، والتورم الذي يشعر به”.

وقد ترددت أنباء حول احتمالية إصابة النجم البرازيلي ، بقطع في الرباط الصليبي وهو ما استبعده الطبيب البرازيلي بشكل مبدئي .