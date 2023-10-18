أثارت عارضة الأزياء الإيرانية مهلاقا الجابري، الجدل بطريقتها في التضامن مع الشعب الفلسطيني، تزامنا مع التصعيدات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين.

ونشرت مهلاقا الجابري صورة لطفلة إسرائيلية وطفل فلسطيني سويًا عبر حسابها بموقع انستقرام، الأمر الذي تسبب في توجيه الانتقادات لها.

يذكر أن وزارة الخارجية أصدرت أمس الثلاثاء بيانا، أكدت فيه إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وشدد البيان على رفض المملكة بشكلٍ قاطع هذا الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني.