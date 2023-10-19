كشفت الدكتورة مها السهلي استشارية الأمراض الجلدية، عن أعراض متلازمة اليد والقدم والفم، والذي يشيع بين الأطفال.

وأوضحت السهلي أن متلازمة اليد والقدم والفم عدوى فيروسية خفيفة ومُعدية تشيع بين الأطفال في الحضانات على شكل بثور، مضيفة: “في البداية يجيهم حرارة بعدها بيومين يبدأ الطفح الجلدي”.

ولفتت إلى أن متلازمة اليد والفم والقدم تنتشر بشكل أكبر خلال الصيف وأوائل الخريف، ولا تعتبر خطيرة.

متلازمة اليد والقدم والفم عدوى فيروسية خفيفة ومُعدية تشيع بين الأطفال في الحضانات على شكل بثور. د. مها السهلي – استشارية الأمراض الجلدية #صباح_السعودية pic.twitter.com/8b4sad0MpN — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) October 18, 2023