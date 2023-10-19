تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫94366 مقابل الريال الواحد 0٫25352
الدولار: 3٫75140 مقابل الريال الواحد 0٫26657
درهم إماراتي: 1٫02134 مقابل الريال الواحد 0٫97910
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72179
دينار أردني: 5٫28670 مقابل الريال الواحد 0٫18916
دينار كويتي: 12٫03435 مقابل الريال الواحد 0٫08250
الريال القطري:1٫03032 مقابل الريال الواحد 0٫97057
الدرهم المغربي: 0٫36769 مقابل الريال الواحد 2٫72242
الجنيه المصري: 0٫12148 مقابل الريال الواحد 8٫23168
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