أعلن المركز الوطني للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.7% في الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بالربع نفسه من عام 2022م متاثرًا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1 %.

ولفت المركز إلى أن انخفاض كل من العقارات التجارية بنسبة 0.1%، والقطاع الزراعي بنسبة 0.3% ساهم في التقليل من ارتفاع المؤشر.

وأكد المركز أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هي المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثالث من عام 2023م، فيما انخفضت أسعار الفلل والشقق بالمملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري.