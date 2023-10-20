أعلن معهد الإدارة العامة عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للعمل كأعضاء هيئة التدريب (مساعد مدرب / مدرب) بالمركز الرئيس والفروع والتي يرغب المعهد بشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة عن طريق التعاقد.
وأوضح المعهد أن الوظائف المتاحة هي:
1- وظائف المدربين (حملة الماجستير):
– التخصصات المطلوبة (العلوم المالية، إدارة المخاطر، المالية، الموارد البشرية، الإدارة العامة، المالية العامة، السلوك التنظيمي).
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن تكون الدراسة لجميع المراحل العلمية بنظام الانتظام.
– أن تكون الدراسة لمرحلة الماجستير بنظام المواد الدراسية أو نظام المواد الدراسية والبحث معاً.
– ألا يقل المعدل التراكمي لمرحلة الماجستير عن (3.75 من 5) أو (3 من 4).
– أن تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم.
– ألا يزيد عمر المتقدم عن (37) عام.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– الالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تم إيقافه عن عمله سابقاً.
– وظائف مساعدي المدربين (حملة البكالوريوس):
– التخصصات المطلوبة (الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات، إدارة سلاسل الإمداد، إدارة الأعمال، الاقتصاد).
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن تكون درجة البكالوريوس الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم.
– أن تكون الدراسة لمرحلة البكالوريوس بالانتظام.
– ألا يكون قد مضى على تاريخ التخرج أكثر من (3) سنوات.
– ألا يقل المعدل التراكمي لمرحلة البكالوريوس عن (3.75 من 5) أو (3 من 4) بتقدير جيد جداً أو أعلى.
– ألا يزيد عمر المتقدم عن (27) عام.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– الالتزام بإكمال الدراسات العليا في الخارج حسب التخصص الذي يحدده المعهد لدرجة لماجستير.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– الالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تم إيقافه عن عمله سابقاً.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1445/03/23هـ الموافق 2023/10/08م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1445/04/22هـ الموافق 2023/11/06م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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