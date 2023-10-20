أكد إيرول توكجوزلر مدرب اللاعب التركي أردا غولر في مرحلة الشباب، إن نجم ريال مدريد الشاب الجديد، يمتلك موهبة أكبر من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال إيرول توكجوزلر في تصريحات صحفية : “ميسي هو أكبر موهبة رأيتها في حياتي وأردا لديه قدرات كبيرة تماثله”.

وأضاف: “لقد حقق ميسي بالفعل كل شيء وعلى أردا أن يفعل ذلك، فهو لا يزال طفلا، ولكن إذا تحدثنا عن الإمكانات بشكل أكبر، فإن أردا لديه إمكانات أكثر من ميسي، على الرغم من أنه لا يزال أمامه كل الطريق ليقطعه”.

وتابع: ” في المرة الأولى التي التقينا فيها كان طفلاً عمره 13 عاماً ولم يكن طوله يتجاوز 1.55 متر، لكنه كان يتمتع بتقنية مثيرة للإعجاب. لقد أمسك بالكرة وكان ذكيًا جدًا”.

واستطرد: “يمكنه أن يفعل كل شيء بالكرة بين قدميه، موهبته شيء خارج عن المألوف. لم يسبق لي أن رأيت موهبة كهذه في هذا العمر”.

ولفت المدرب التركي إلى أنه عندما يبدأ أردا اللعب في إسبانيا، سيدرك الجميع أنه لاعب كرة قدم من الدرجة الأولى من الناحية الفنية.

وانتقل غولر إلى ريال مدريد مع انتقالات الصيف الماضي قادمًا من فنربخشة التركي، ولكنه لم يلعب بعد تعرضه لإصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب نحو شهرين ثم عاد لتدريبات الريال الشهر الماضي لكنّه تعرض لإصابة جديدة.