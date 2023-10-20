أكد استشاري العلاج الطبيعي للطب الرياضي، قاسم العقيدي، أن عودة نيمار من الإصابة تحتاج من 6 إلى 9 أشهر على الأقل .
وقال العقيدي خلال مداخلة على برنامج برا الـ 18 :” أن الفترة لا تعتمد على الوقت ولكنها تعتمد على تجاوز اللاعب المصاب من الاختبارات والمؤشرات اللي تؤكد جاهزية اللاعب .
وأضاف :” أن هذه الإصابات نسبة عودتها تصل إلى 40%”، مُشيرًا إلى أن هناك لاعبين يستمرون سنة كاملة بالإصابة دون تأكد جاهزيتهم للعب مرة أخرى .
قاسم العقيدي – استشاري العلاج الطبيعي للطب الرياضي :
“عودة #نيمار من الإصابة تحتاج من 6 إلى 9 أشهر على الأقل ”#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/nkZxCLF6Wa
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 19, 2023
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