أكد استشاري العلاج الطبيعي للطب الرياضي، قاسم العقيدي، أن عودة ⁧‫نيمار‬⁩ من الإصابة تحتاج من 6 إلى 9 أشهر على الأقل .

وقال العقيدي خلال مداخلة على برنامج برا الـ 18 :” أن الفترة لا تعتمد على الوقت ولكنها تعتمد على تجاوز اللاعب المصاب من الاختبارات والمؤشرات اللي تؤكد جاهزية اللاعب .

وأضاف :” أن هذه الإصابات نسبة عودتها تصل إلى 40%”، مُشيرًا إلى أن هناك لاعبين يستمرون سنة كاملة بالإصابة دون تأكد جاهزيتهم للعب مرة أخرى .