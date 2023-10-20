استقبل سمو ⁧‫ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان‬⁩ نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، قادة الدول المشاركين في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، لدى وصولهم مقر انعقاد القمة اليوم الجمعة .

والتقط ولي العهد‬⁩ وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان الصور التذكارية قبيل بدء القمة.

ويأتي انعقاد القمة في ظل ازدياد الاهتمام والتنافس الإقليميَين والدوليَين من قبل القوى العظمى على منطقة جنوب شرقي آسيا؛ نظراً لموقعها وأهميتها الجيوستراتيجية.

ومن المتوقع أن تُثمر القمة عن رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بين الجانبين إلى المستوى الاستراتيجي، واستكشاف الفرص الجديدة على صعد عدة.

نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. سمو #ولي_العهد يستقبل قادة الدول المشاركين في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، لدى وصولهم مقر انعقاد القمة. #القمة_الخليجية_ورابطة_الآسيان | #واس pic.twitter.com/OeHXxhFZhh — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 20, 2023