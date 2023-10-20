ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان ، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه 163 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة .

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ، وإحالته لجهة الاختصاص.

كما تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.