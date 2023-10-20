أعلن موسم الرياض بنسخته الرابعة عن استضافة ورعاية مباراة كأس السوبر التركي المقرر إقامتها في 30 ديسمبر المقبل، والتي ستجمع ناديي غلطة سراي و فنربخشه التركي، بالإضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمباراة بمشاركة فنان تركي عالمي سيتم الإعلان عنه قبل الحدث الذي يقام في استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.

وتأتي استضافة مباراة كأس السوبر التركي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرم القدم لتكون ضمن أهم الأحداث التي سيستضيفها الموسم والتي تحظى بمتابعة عالمية إلى جانب العديد من المناسبات والفعاليات الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية التي تمنح زوار الموسم تنوعا غير مسبوق.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أن المباراة ستكون مباراة تنافسية ومثيرة، مشيدا بالعلاقات التي تجمع الاتحاد بنظيره التركي.