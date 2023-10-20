لفت مواطن يعيش في نجران الأنظار إليه بأسلوب حياته الصحي وممارسته لرياضة المقاومة .
وقال حسين اليامي إنه قادر على تسلق الجبال ويعتبرها أسلوبا لحياته باعتبارها هواية أحبها منذ صغرها، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج mbc في أسبوع.
ولفت إلى أنه يحمل أوزان ثقيلة ويؤدي التمارين بكل سهولة وتساعده على تقوية العضلات.
قصة العم حسين اليامي الذي لفت الأنظار بأسلوب حياته الصحي وممارسته لرياضة المقاومة
القصة الكاملة في تقرير مداوي الأحمري@MUDAWI_al7#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/BoDeUVghUm
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) October 20, 2023
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