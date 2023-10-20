لفت مواطن يعيش في نجران الأنظار إليه بأسلوب حياته الصحي وممارسته لرياضة المقاومة .

وقال حسين اليامي إنه قادر على تسلق الجبال ويعتبرها أسلوبا لحياته باعتبارها هواية أحبها منذ صغرها، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج mbc في أسبوع.

ولفت إلى أنه يحمل أوزان ثقيلة ويؤدي التمارين بكل سهولة وتساعده على تقوية العضلات.