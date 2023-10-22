روت شابة مهتمة في تربية الإبل أنها تقوم بشراء علف لهم بشكل شهري بقيمة 15 ألف ريال.
وقالت الشابة “احط فلوسي في شي يفيدني، ولا احطها في كافيهات و مطاعم و رقص وقلة حياء”.
وأضافت الشابة أنها تفضل قضاء وقتها مع الإبل، كما تفضل وضع أموالها في الأطعمة الخاصة بهم بدلا من صرفها على أي شئ آخر.
اللي عنه ريال محيره يشتري حمام ويطيره
والله ونعم يا راعية الشعل
جندلت وربت الزهراني راعي كبسو وشيروا
شحادين التيك توك
اذا تصرف 15 الف ريال شهريا فمن المؤكد ان لديها الكثير من الابل … لان سعر التريلا حوالي 9 الاف ريال تكفي لثلاثسن راس من الابل شهريا