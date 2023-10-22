روت شابة مهتمة في تربية الإبل أنها تقوم بشراء علف لهم بشكل شهري بقيمة 15 ألف ريال.

وقالت الشابة “احط فلوسي في شي يفيدني، ولا احطها في كافيهات و مطاعم و رقص وقلة حياء”.

وأضافت الشابة أنها تفضل قضاء وقتها مع الإبل، كما تفضل وضع أموالها في الأطعمة الخاصة بهم بدلا من صرفها على أي شئ آخر.