يخضع ثنائي الأهلي الفرنسي سانت ماكسيمان و الإيفواري كيسي للكشف بالأشعة، الأحد، لتشخيص إصابتيهما، وتحديد موقفهما من المشاركة أمام الهلال، الجمعة، ضمن الجولة 11 من دوري روشن.

وأشارت مصادر إلى أن الفرنسي ماكسيمان تعرض لإصابة على مستوى مفصل القدم بعد تدخل قوي من عبدالعزيز نور لاعب الوحدة لم يكمل على إثرها المباراة، فيما تعرض كيسي لكدمة في العظمة تحت الركبة، وفضل الخروج من الملعب بعد شعوره بالآلام في نفس موضع الإصابة خلال مجريات الشوط الثاني.

وأشارت المصادر إلى أن اللاعبين سيخضعان إلى برامج علاجية وتأهيلية بعد التأكد من الأشعة التي سيجريانها في إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة جدة.